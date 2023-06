Ucraina | Budanov ricompare in video | Zaporizhzhia minata dai russi

(Di martedì 20 giugno 2023)intervistato in tv Ilè stato pubblicato da Rbc - Ukraine . Nelle immagini, Kyrylo, che secondo alcune fonti sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale in ...

... 'Mosca ha fatto saltare un'altra diga' - Zuppi: 'Folle accettare il rischio nucleare' Le accuse ai russi Kyryloha rilasciato una intervista in una trasmissione tv. Il video con le ...Parlando alla tvha descritto il crollo della diga lo scorso 6 giugno come "un'azione terroristica e un ecocidio commesso dalla Federazione russa". "Ci sono molte indicazioni su ...Il capo dell'intelligence militareKyryloè riapparso in tv smentendo le notizie sui media russi che da giorni lo danno per morto o in coma dopo l'attacco russo a Kiev del 29 maggio. "La centrale di Zaporizhzhia è stata ...

Budanov è vivo. Il capo dell’intelligence ucraina ricompare in pubblico: “Stiamo mettendo su una squadra di i… la Repubblica

Da giorni si rincorrevano notizie sulla sua morte. Invece, Kyrylo Budanov, è vivo. Il capo dell'intelligence militare ucraina è riapparso in video smentendo, così, le notizie sui media russi che lo da ...Biden: "L'uso di armi nucleari tattiche da parte di Putin è una minaccia reale". Nella notte sono continuati i massicci attacchi a Kiev e ...