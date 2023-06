Ucraina | Biden | ' minaccia che Russia usi armi nucleari tattiche è reale'

(Di martedì 20 giugno 2023) Washington, 20 giu. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joeha affermato che ladel presidente russo Vladimir Putin di utilizzareè "". Lo riporta il Guardian, citando la Reuters. Sabato,aveva definito "assolutamente irresponsabile" l'annuncio di Putin secondo cui laaveva dispiegato le sue primein Bielo. "Quando ero qui circa due anni fa dicendo che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi guardavano come se fossi pazzo", ha detto ieria un gruppo di donatori in California. “Mi hanno guardato come quando ho detto di essere preoccupato, che ...

... sostenuto dalle multinazionali, da Joenegli Usa , dalla Cia e dai poteri forti tutti quanti.un trend pro family che precede di gran lunga la sciagurata operazione militare ine che ...La minaccia che Vladimir Putin utilizzi armi nucleari tattiche è 'reale': lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joementre la guerra insi avvicina ai 500 giorni. 'Quando ero qui circa due anni fa dicendo che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi guardavano come se fossi ......per la campagna elettorale dei membri del Congresso che sostengono la guerra della NATO in... - Com'è possibile, visto cheha fatto del riportare in patria ([le attività] una delle ...

Il ricorso della Russia alle armi nucleari tattiche è una minaccia «reale»: a dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a seguito dell'annuncio da parte di Mosca dello schieramento delle stes ...Le dichiarazioni del presidente americano arrivano dopo lo schieramento di armi nucleari tattiche in Bielorussia da parte di Mosca. Raid russi nella notte sull’Ucraina e la capitale Kiev ...