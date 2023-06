“Tutt’egual song’ ‘e criature” | i ragazzi di Scampia in un’opera di Oliviero Toscani

(Di martedì 20 giugno 2023) I volti puliti deidiindi, svelata ieri su un palazzo di Parco Lucrezia, nella periferia napoletana. Un grande telo di circa tremila metri quadrati con gli scatti realizzati dal maestro a cento giovanissimi del quartiere. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “‘e”, ideato e voluto da Smean Energy, in collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo, insieme alla Rete Pangea (un gruppo di associazioni del territorio che ha proposto interventi mirati per la rivalutazione del quartiere). L’opera è stata inaugurata oggi da, fotoreporter noto in tutto il mondo per le sue campagne di denuncia sociale, presso la facoltà di Medicina di...

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "' 'e criature" , ideato e voluto da Smean Energy, in collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo, insieme alla Rete Pangea (un gruppo ...Al via l'evento '' ' e criature, grande progetto per Scampia , ideato e voluto da Smean Energy scarl, che in collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo onlus, insieme alla Rete Pangea ha ...Al via l'evento '''e criature , grande progetto per Scampia, ideato e voluto da Smean Energy scarl, che in collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo onlus, insieme alla Rete Pangea (un gruppo di ...