Turismo e immigrazione | convegno a Capri Schiavo Confesercenti | Sforzi mirati per l’integrazione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023) “e diritto all’” è il tema delche si terrà agiovedì 22 giugno prossimo, alle ore 16.00, nella Sala Pollio del Centro Polivalente. Un’impresa di valore sa trovare opportunità anche là dove altri vedono degli ostacoli. Sa mirare al proprio sviluppo e a quello del contesto dove opera senza lasciarsi guidare da pregiudizi e istinti irrazionali. Per questo gli avvocati Maria Grazia Santosuosso e Hilarry Sedu, in collaborazione conCampania, hanno pensato di aprire un tavolo di discussione con le imprese dell’Isola diper capire insieme le strade da percorrere affinché si possa trasformare la presenza di cittadini extracomunitari, specialmente quelli ad alta specializzazione in ambito ricettivo, in una sinergica collaborazione per lo ...