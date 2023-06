Truffa e frode a danno di Inps e agenzie di lavoro interinale | la Gdf denuncia 16 persone

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 giugno 2023) Chieti - Sedicite per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti,fiscale eaggravata ai danni delledie dell': è il risultato di un'indagine condotta dal comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza. In particolare, la Tenenza di Ortona, con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Lanciano, ha scoperto un gruppo dedito alla ricerca di società in crisi delle quali acquistavano le quote e, variandone sede, oggetto e capitale sociale, gradualmente le conducevano al fallimento. Nel 2018 si sono inseriti nella compagine di una società spostandone la sede a S.Vito Chietino e, tramite false manovre di bilancio, ne ...