“Troppo vecchia per riprodursi” | le assurde critiche a Kourtney Kardashian | incinta a 44 anni

(Di martedì 20 giugno 2023), durante un concerto dei Blink 182, ha annunciato di essere in attesa del primo figlio o figlia con Travis Barker, il batterista del celebre gruppo californiano. La coppia è convolata a nozze nel marzo del 2022 e, l’imprenditrice 44enne, durante una delle performance musicali degli scorsi giorni, ha mostrato un cartello che riportava la scritta: “Travis, sono”. La notizia, tuttavia, ha sollevato diverse polemiche sul web relative all’età anagrafica della futura mamma. “a 44? Degli ovocitimaturi non possono concepire dei bambini in salute”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter., infatti, poco dopo aver condiviso la notizia della gravidanza, è stata sommersa da commenti (non ...

... Morrison scopre che ad assistere all'omicidio vi era anche lasuocera che diceva di non ... e dove il grande rimpianto di non aver potuto proteggere una figlia finamata alleggia non ...In quella sede non sono voluto andarenello specifico, ma fra queste inefficienze occupa un ..."punto nodale" sia quello della "continuità o discontinuità" aziendale di Ita rispetto alla...Meglio evitare invece le bevandegassate e zuccherate: dopo un momentaneo sollievo, ... Per quanto riguarda le quantità di acqua da bere, vale sempre laregola dei due litri circa al ...

Troppo caos sulla “vecchia Regina” a lago: da domani Asf sposta sulla Statale le fermate dei pullman CiaoComo

Kourtney Kardashian, dopo aver condiviso la notizia della gravidanza con Travis Barker, è stata sommersa da alcuni commenti ingiustificati.Il governatore Emiliano propone di fare una cosa e l’altra insieme: rendicontazione più puntuale del vecchio e subito risorse per il nuovo. «Condivido con il ministro Fitto che sia necessario fare una ...