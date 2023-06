Trent’anni di tradizione e aggregazione | torna la Sagra del fusillo e del pezzente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Irpinia è piena di sagre ed eventi culiniari di ogni genere per tutta l’estate, ma per tantissimi irpini una delle tappe irrinunciabili è la “dele del” che si tiene a Montefredane. Ancora di più quest’anno per un ritorno in grande stile per unache ha ben 30 anni di storia, però negli ultimi tre si è dovuta fermare a causa della pandemia. Ilè una preparazione tipica chiamato in dialetto anche nnoglia, o nuglia, ed è prodotto con carne di suino, si ottiene dalle parti meno nobili del maiale ovvero tagli suini un pò più grassi, è come ingrediente di pregio per insaporire il ragù, zuppe, e minestre (minestra maritata). Per Montefredane e non solo la “dele del” ha ...