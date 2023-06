"C'è una sentenza in via definitiva che condanna iimputati per il delitto di Isabella. Tutto quello che possiamo fare è attenerci alla verità processuale", dice a IlGiornale.it Stefania Lazzaro ,...Perché le persone uccidono Isono tanti e diversi e provare a comprendere le ragioni che risiedono dietro alla lucida ... I, che vivono all'interno della stessa palazzina, sono stati i ...Ugo di san Vittore diceva che in origine l'uomo era dotato diocchi: quello corporeo, quello ... Non potremo dunque risolverlo senza prima indagarne isoggettivi. Tale indagine richiede un ...

Tre moventi, una scomparsa. Su Isabella Noventa "interrogativi aperti" ilGiornale.it

Isabella Noventa scomparve nel 2016: per il suo omicidio, sebbene il corpo non sia mai stato trovato, sono state condannate tre persone. E ora la storia è in un documentario ...Mercato Juve, i bianconeri proseguono nella loro opera di rimpolpare il settore giovanile con investimenti mirati: nuovi giocatori in arrivo.