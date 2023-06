Traghetto Moby Wonder Genova-Sardegna alla deriva | interviene rimorchiatore

(Di martedì 20 giugno 2023) Notte di paura per 700 persone a bordo deldella, partito ieri sera dae diretto in. A 25 miglia dcosta ligure, la nave ha subito un guasto ai motori. L'rme è stato lanciatocapitaneria poco dopo le 23. Dopo alcuni tentativi di riavviare le macchine, la nave è rimasta. Unè quindi partito daper raggiungere ile trainarlo fino al porto in sicurezza. L'operazione si è conclusa questa mattina, attorno alle 7.

Si sono vissuti momenti di tensione tra i passeggeri (quelli svegli) delWonder partito ieri sera alle 21:40 da Genova e diretto a Olbia . Dopo circa due ore di navigazione ilsi è ...Liguria . Ha subito un avaria ai motori ed è rimasto quindi senza propulsione a 25 miglia dalla costa ligure ildellapartito ieri sera dal porto di Genova e diretto a Olbia.Genova . Era partito ieri sera dal porto di Genova ilWonder delladiretto a Olbia, quando a circa 25 miglia dalla costa ligure ha subito un guasto ai motori, rimanendo di fatto senza propulsione.

Notte difficile e viaggio sfortunato per i 700 passeggeri diretti in Sardegna con il traghetto Wonder della Moby. Il traghetto sarebbe dovuto arrivare ad Olbia ma a 25 miglia dalla costa ligure ha sub ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...