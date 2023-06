Tragedia al Circeo | ha un malore in acqua e muore

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 giugno 2023) San Felice– Un semplice bagno al mare, in queste prime calde giornate estive, si trasforma in: è accaduto sotto gli occhi dei bagnanti davanti un tratto di spiaggia libera a San Felice, dove un uomo di circa 70 anni è stato colto da un improvvisorisultato fatale. Il cadavere è stato notato inda un altro bagnante che ha subito allertato i soccorsi. L'uomo è stato immediatamente portato a riva dal personale del 118, che tentato di rianimarlo utilizzando anche il defibrillatore. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, tutti i tentativi sono stati vani e l'uomo è stato dichiarato morto sul posto.