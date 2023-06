Tragedia a Casoria | esce dalla palestra e muore | cordoglio sui social

Pochi giorni fa a, un gruppo di ragazzini ha accerchiato e picchiato selvaggiamente un ... Sul paese, ancora sotto choc, si abbatte un'ulteriore. Per la strada viene ucciso un giovane ..., in provincia di Napoli. Un ragazzo di 20 anni è morto a causa delle ustioni rimediate accendendo il barbecue. Per alimentarlo aveva usato dell'alcol etilico, ma è stato sorpreso ...Pochi giorni fa a, un gruppo di ragazzini ha accerchiato e picchiato selvaggiamente un ... Sul paese, ancora sotto choc, si abbatte un'ulteriore. Per la strada viene ucciso un giovane ...

Dramma in piazza: esce dalla palestra e viene ucciso da un infarto NapoliToday

Un uomo è morto a causa di un malore improvviso dopo essere uscito dalla palestra: la tragedia si è consumata a Casoria.Dramma a Casoria dove un uomo ha perso la vita dopo essere uscito dalla palestra. La tragedia si sarebbe consumata nella centralissima piazza San Paolo. Come raccontano alcuni testimoni, nella serata ...