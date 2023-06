Traffico Roma del 20-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023) Luceverdetrovati dalla redazione code sulla carreggiata interna del raccordo anulare attratti dalla Cassia bis 24 incolonnamenti anche lungo la carreggiata esterna aFiumicino la diramazione diSud per urgenti lavori temporaneamente chiusa la complanare della tangenziale est da Largo Passamonti alla 24 per un incidente lunghe code su via Nomentana tra il raccordo anulare Colleverde verso Tor Lupara ripercussioni su via Rinaldo D’Aquino via Palombarese molto trafficata via del Foro Italico con code dalla galleria Giovanni XXIII viale della Moschea in sezione della Salaria nella zona diSud su via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia è lungo la Pontina da via di Vallerano raccordo anulare in direzione dell’EUR disagi oggi che si sposta in aereo a causa di uno ...