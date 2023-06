Traffico Roma del 20-06-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della Moschea in direzione della Salaria per asfalto dissestato ancora chiusa via dei Prati Fiscali all’altezza di via Silvani verso la Salaria con deviazioni sulla complanare inevitabili rallentamenti per incidente code su via Nomentana tra via di Sant’Alessandro via Rinaldo D’Aquino nelle due direzioni code per lavori invece lungo via di Tor Carbone via del Casale rotondo da via della Stazione di torricola via Appia Nuova alle 18 partirà una manifestazione con corteo che da Piazza Vittorio Emanuele II raggiungere a Piazza dei Cinquecento percorrendo via Mamiani via Giolitti via Cattaneo via Turati via Amendola e via Manin saranno possibili chiusure e deviazioni anche per le linee buste di zona disagi oggi per chi si sposta in aereo a causa di uno sciopero nazionale sciopero ...