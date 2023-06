Traffico Roma del 20-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023) Luceverdetrovati dalla redazione code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia bis alla Salaria e dalla Nomentana la Tiburtina incolonnamenti anche lungo la carreggiata esterna dalla Cristoforo Colombo la via Appia per un incidente code sulla stessa via Appia da aeroporto di Ciampino a raccordo è sempre per incidente code su via Nomentana all’altezza di via Dante da Maiano nelle due direzioni disagi oggi per chi si sposta in aereo a causa di uno sciopero nazionale so però che coinvolge anche il personale degli aeroporti voli garantiti soltanto dalle 18 alle 21 per maggior sicurezza suggeriamo di contattare la compagnia aerea di riferimento per conoscere l’andamento dei voli trasporto pubblico urbano linea tram 514 sostituite da bus linea 19 la vita tra Risorgimento e largo Preneste per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il ...