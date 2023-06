Traffico Roma del 20-06-2023 ore 14 | 30

(Di martedì 20 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... venerdì 7, 14 e 21 luglio si renderanno necessarie alcune limitazioni al. In particolare, ...serata del 14 luglio il divieto di circolazione in via Giordano Bruno - nel tratto tra viae ..., 20 giu. - Esiste un legame tra incidenza di infezioni da Sars - CoV2, mortalità per Covid ed ...della popolazione durante la pandemia grazie ai dati forniti da Enel X sui flussi diper ...... soprattutto nelle giornate in cui si registra un sensibile incremento delaereo, nonché a ...prestabilite e fasce orarie predeterminate per i collegamenti da e per gli scali sardi verso- ...

Traffico Roma del 20-06-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

Infine arriviamo al 24 aprile, quando una voragine si era aperta nei pressi di via Salaria, all’altezza di via Catalani, con gravi ripercussioni sul traffico cittadino. La cartolina di una Roma che ...Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei Venerdì Piacentini, nelle giornate di venerdì 23 e 30 giugno, venerdì 7, 14 e 21 luglio si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico ...