Traffico Roma del 20-06-2023 ore 10 | 00

(Di martedì 20 giugno 2023) Luceverdeappuntamento con iluna buona giornata da Simona a Cerchiara raccordo anulare conintenso e code e con un incidente nel tratto sud della carreggiata interna tra la casa nella galleria Appia raccordo in carreggiata esterna con rallentamenti tra Salaria e Cassiaversoabbiamo code sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana code sulla Laurentina qui aSud tra via di Trigoria il raccordo anulare sulla tangenziale intenso ilin direzione dell’olimpica lunghe code dalla Tiburtina alla Salaria disagi e sulla via Salaria via dei Prati Fiscali chiuso via dei Prati Fiscali per asfalto dissestato all’altezza di via Silvani in direzione della via Salaria deviazioni sul tratto di strada adiacente sulla complanare e nel ...