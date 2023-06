Traffico Roma del 20-06-2023 ore 09 | 00

(Di martedì 20 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Se si dovesse consentire su Milano Linate anche ilaereo intercontinentale, il valore ... DaFiumicino. Un membro del CdA ci ha suggerito a noi italiani di smetterla di voler sempre ...... e allo stesso tempo snellire ilsulla Statale 115, era stato la nomina del commissario ... Poi un incontro a, nel luglio 2022 al ministero delle Infrastrutture e all'Anas del sindaco di ...Penso al sindaco di Norcia Nicola Alemanno (niente a che fare con l'ex - sindaco di) che alle ... Del tutto simili, soltanto molto più gravi, gli effetti deldi influenze: nei termini in ...

Traffico Roma del 20-06-2023 ore 08:30 RomaDailyNews

Doveva essere un saluto, uno scambio di cortesia tra le pieghe di un’agenda tutta incentrata sulla partita per Expo 2030. È diventato un vertice. Giorgia Meloni ...Indagini a tutto campo per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale di Casal Palocco. Ieri, dopo l’autopsia sul bimbo di 5 anni, che era in macchina con la madre ...