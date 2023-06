Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno per trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla tangenziale intenso ilin direzione dell’olimpica lunghe code dalla Tiburtina alla Salaria ripercussioni disagi sulla via Salaria in via dei Prati Fiscali chiusa via dei Prati Fiscali per asfalto dissestato all’altezza di via Silvani in direzione della via Salaria con deviazioni sul tratto di strada adiacente sulla complanare raccordo anulare con un incidente in carreggiata interna nel tratto Sud tra la punti nella via Cristoforo Colombo Quindi verso l’autostrada-fiumicino nella trasporto aereo giornata di sciopero di 24 ore fino alle 10 la prima fascia di garanzia con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità