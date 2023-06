Tradizione americana e italiana si fondono nel nuovo menù sbamburger di Golocious

... la partizione conservatori (destra) progressismo (secondo questa cultura: "sinistra") è... La nuova posturaprevede di replicare un sistema simile, a base di alleanza soprattutto ...... l'autriceJoyce Carol Oates, la scrittrice iraniana Azar Nafisi, il divulgatore scientifico David Quammen. Come da, il 24 giugno l'evento andrà in onda su Rai 1 e in ...... carburante di un viaggio fatto da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani dellajazzisticae della canzone italiana. La band calabrese si è esibita nei ...

Tradizione americana e italiana si fondono nel nuovo menù ... Il Denaro

La Repubblica lo ha definito “Un chitarrista funk/jazz di matrice hendrixiana” mentre Radio 3 lo identifica come “frutto dell’incrocio del mondo arabo-mediterraneo con la tradizione jazzistica ... tra ...Lo stile è quello americano con un pizzico di italianità, la carne è ancora più succosa, il bun artigianale ancora più morbido. È arrivato il nuovo menù degli “sbamburger” di Golocious, dove la rivisi ...