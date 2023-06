Tracce Maturità 2023 per la prova di italiano | da D’Annunzio a Svevo

(Di martedì 20 giugno 2023) L’esame disi avvicina e gli studenti sono tutti a caccia delled’esame. È infatti partito il conto alla rovescia per i maturandi che – a giorni – dovranno affrontare il tanto atteso quanto temuto esame di. L’esame, da sempre, è vissuto come un momento cruciale nella vita di ogni studente, in quanto richiede preparazione, impegno e anche un pizzico di fortuna. Tra le prove che incutono più preoccupazione c’è sicuramente la primascritta di, che quest’anno si svolgerà il 21 giugno e offrirà settetra cui scegliere. Ma quali saranno gli argomenti proposti dal Ministero dell’Istruzione? Quali autori e quali temi di attualità saranno al centro delle domande? Gli studenti si interrogano e fanno le loro previsioni, basandosi su sondaggi, ...

... alle 08:30, infatti, mezzo milione di studenti italiani svolgeranno la prima prova della... Per quanto riguarda la papabiliquest'anno, viene in aiuto un sondaggio fatto da Skuola.Perché, è bene ricordarlo, levengono trasmesse telematicamente solo il giorno della prova. In un monitoraggio effettuato dal portale Skuola.net, circa una settimana prima della2023, ...E oltre uno su tre pensa che il Ministero possa cambiare leanche all'ultimo minuto. Così non stupisce che circa uno su sette sia tentato, nell'immediata vigilia della, di presidiare ...