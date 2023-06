Tra approccio sistemico e mercato La cybersecurity secondo Tim

Leggi su formiche

(Di martedì 20 giugno 2023), PMI e formazione. Ma anche l’importanza di fare rete per elevare la sicurezza digitale del Paese. Sono questi gli elementi al centro dell’evento TIM ‘challenge’ svoltosi oggi a Roma. La giornata su più fasi, ha visto la partecipazione di esponenti dell’azienda e rappresentanti dell’Università e delle Istituzioni. La prima parte dell’evento è stata dedicata alla presentazione del white paper ‘Made in Italy’ realizzato dal Centro Studi TIM. L’intervento di apertura è stato quello di Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, che ha offerto una panoramica sul ruolo presente e futuro delle tecnologie cyber e sull’importanza crescente del lavoro svolto da TIM per fornire servizi digitali alle imprese private e alla Pubblica Amministrazione e per difendere le stesse ...