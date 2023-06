Tottenham | niente Arabia Saudita per Son | “Non mi importa dei soldi | orgoglioso di giocare in Premier”

(Di martedì 20 giugno 2023) L’negli ultimi mesi sta cercando di portare nel proprio campionato molti campioni, ma tra questi non ci sarà l’attaccante del, Heung-Min Son, che ha deciso di restare inLeague per conseguire i propri obiettivi: “Non midei soli, ho ancora molte cose da fare in Inghilterra. Sonodinel mio campionato preferito, ènte. Quando tornerò almi farò trovare pronto”. SportFace.

La scalata alla montagna delle plusvalenze è cominciata, e in modoaffatto banale. Grazie a una mossa a sorpresa del general manager Tiago Pinto , bravo non ...di Ibanez (piace ae ...da fare per la Juventus, si allontana l'obiettivo in attacco per il dopo Vlahovic: operazione ... Sull'attaccante inglese, in uscita dal, si è fatto sotto pure il Manchester United, a ...Capitolo Kulusevski; l'esterno alha fatto discretamente bene e anche lui, alla Juventus, non troverebbe spazio. Sull'esterno svedese ha detto la sua il giornalista Franco Leonetti; ai ...

Tottenham, niente Arabia Saudita per Son: "Non mi importa dei soldi ... SPORTFACE.IT

Niente Arabia Saudita per l'attaccante del Tottenham Heung-Min Son. Il coreano ha infatti deciso di rifiutare le offerte provenienti dal campionato ...Niente da fare per la Juventus, si allontana l'obiettivo in attacco per il dopo Vlahovic: operazione 'monstre' per soffiarlo ai bianconeri ...