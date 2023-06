Tottenham | Kulusevski sull’addio alla Juventus | “Non è stato gestito nel migliore dei modi”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) L’attaccante del, Dejan, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano svedese Aftonbladet, ha parlato del suo addioe del conseguente passaggio agli Spurs a titolo definitivo: “Adesso so quale sarà il mio futuro. Non mi piace girare troppo in prestito, ma voglio trovare un posto che desidero dove poter avere una casa e progettare un futuro insiemefamiglia. La situazione non è stata gestita neldeiperché avrei voluto saper con largo anticipo la mia destinazione, senza aspettare la fine. Capisco che sia servito del tempo per i vari cambiamenti all’interno dei club, adesso non vedo l’ora di giocare con il”. SportFace.