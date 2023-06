Toro Ail | ' sostenere risultati ottenuti in oncoematologia per nuovi traguardi'

Infine, "è doveroso - chiarisce- chesi spenda anche per il tema ambientale, per la prevenzione e per la tutela dell'ambiente, affinché su aree a rischio ormai ben note, dove purtroppo i ...... sostenere la ricerca scientifica e favorire il progresso della conoscenza nel campo dei tumori del sangue' spiega Giuseppe, Presidente Nazionale. 'Nel corso degli anni, grazie alla ricerca ...All'incontro parteciperanno, per, il presidente nazionale, Giuseppe, i vicepresidenti Marco Vignetti e Rosalba Barbieri, i membri del Consiglio di amministrazione, il presidente del ...

Toro (Ail), 'sostenere risultati ottenuti in oncoematologia per nuovi ... Adnkronos

Padova, 20 giu. (Adnkronos Salute) - “L’avanzamento nella diagnostica, sempre più specifica, e le nuove terapie innovative hanno portato a risultati inimmaginabili. E’ in atto una rivoluzione nell’ema ...«AIL da oltre 50 anni è al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica e favorire il progresso della conoscenza nel campo dei tumori del sangue» spiega ...