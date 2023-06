Toro Ail | ‘sostenere risultati ottenuti in oncoematologia per nuovi traguardi’

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – “L’avanzamento nella diagnostica, sempre più specifica, e le nuove terapie innovative hanno portato ainimmaginabili. E’ in atto una rivoluzione nell’ematologia che va sostenuta con investimenti continui per raggiungeretraguardi. Siamo convinti che un’Associazione come la nostra, e tutto il Terzo Settore, siano maturi per pianificare, insieme allo Stato, servizi e assistenza, per partecipare alla programmazione del welfare sanitario, segnalare esigenze dei pazienti, lavorare insieme al Servizio sanitario nazionale per sanare quella frattura tra sociale e sanitario che tanto impatta sulle diseguaglianze sociali”. Così Giuseppe, presidente Associazione italiana per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione della ...