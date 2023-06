Tornado in Mississippi | 1 morto e una ventina di feriti

Numerosihanno attraversato ildurante la notte, uccidendo una persona e ferendone quasi una ventina, hanno riferito le autorità secondo quanto riportato da Ap sul suo sito. I soccorritori ...È di almeno un morto e venti feriti il bilancio deiche si sono abbattuti sulla contea di Jasper la notte di lunedì. Oltre 49mila case nelcentrale sono rimaste senza ...... avvertono i meteorologi, sono attesi, grandine e venti forti in diverse aree a lieve rischio, tra cui Montgomery e Mobile in Alabama, Little Rock, Arkansas, Jackson,e ...

Usa, tornado causano un morto e decine di feriti nel Mississippi TGCOM

Numerosi tornado hanno attraversato il Mississippi durante la notte, uccidendo una persona e ferendone quasi una ventina, hanno riferito le autorità secondo quanto riportato da Ap sul suo sito. (ANSA) ...È di almeno un morto e venti feriti il bilancio dei tornado che si sono abbattuti sulla contea di Jasper la notte di lunedì. Oltre 49mila case nel Mississippi centrale sono rimaste senza elettricità.