Torino | rinnovo Buongiorno ai dettagli

Ilvuole blindare il suo capitano Alessandro Buongiorno e la trattativa sarebbe ormai ai dettagli con il centrale Ilvuole blindare il suo capitano Alessandro Buongiorno e la trattativa sarebbe ormai ai dettagli con il centrale Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'accordo prevede un ingaggio triplicato e ...Le mire espansionistiche del presidente deltroverebbero però l'opposizione di chi di ... All'ordine del giorno ci sarà l'approvazione del bilancio e ildel consiglio di amministrazione ...... martedì 20 giugno, dovrebbe essere decisiva per riportare l'attaccante polacco a: la ...Rabiot: si attende una risposta dal calciatore Oltre Milik, un'altra priorità della Juventus è ...

Torino, ad un passo il rinnovo di Buongiorno: le cifre Calcio in Pillole

Il Torino sta per mettere a segno un importante rinnovo in vista delle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da "Tuttosport", infatti, la società granata avrebbe già trovato un'intesa di massima ...Il centrocampista francese è in scadenza il prossimo 30 giugno ma i bianconeri stanno spingendo per far si che resti a Torino: come riporta il nostro Fabrizio Romano, infatti, è stata avanzata una ...