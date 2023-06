Torino | obiettivo Bellanova | vicina l’intesa col Cagliari

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilè vicino a prendere Raoul, esterno delreduce da una stagione con l’Inter. La società granata, come riporta Sky, èalcon i sardi sulla base di un’offerta da 7 milioni di euro più 2 di bonus. In questa stagione,ha collezionato 18 presenze in Serie A e altre 3 in Champions League con la maglia nerazzurra. SportFace.

In caso di addio, anche viste le difficoltò per arrivare a Frattesi, l'fondamentale ... Milinkovic Savic gradirebbe il trasferimento a, per tre motivi: quello famigliare, visto che il ...Per l'economia circolare, sono previsti oltre 200 milioni di euro di investimenti sino al 2026 con l'di potenziare tutte le sinergie possibili tra il comparto idrico e quello dei rifiuti ...Quando sono arrivato in città ho visto tutte queste bandiere, questi striscioni, mi sono reso conto che la città è molto fiera della sua squadra e il mioè far sì che continui a esserlo ...

Calciomercato Torino, obiettivo Bellanova: pronta l'offerta al Cagliari Footballnews24.it

“La Città di Torino sostiene il Festival Panafricano per la sua capacità ... il Festival Panafricano è prima di tutto una piattaforma per il dialogo e lo scambio di idee, con l’obiettivo di ...Torino: siglato l’accordo tra la Polizia di Stato e Sagat S.P.A. finalizzato all’incremento della sicurezza informatica...(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web ...