Titanic | sottomarino disperso | sul Titan ossigeno per meno di 40 ore

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Washington, 20 giu. (Adnkronos) - "Le ricerche delscomparso finora non hanno dato risultati". La Guardia costiera degli Stati Uniti fornisce un aggiornamento sulle ricerche delnell'Oceano Atlantico mentre scendeva verso la profondità di 3.800 metri per avvicinare il relitto del. A bordo del, di cui non si sa più nulla da domenica , sono presenti 5 persone "a cui rimangono circa 40 ore di", secondo la stima resa nota nella prima serata italiana. "Sulla base dei report iniziali, sappiamo che a bordo c'è aria respirabile per circa 40 ore", ha spiegato il capitano Jamie Frederick, aggiungendo che "le ricerche non hanno prodotto alcun risultato". Il Pentagono intanto ha inviato aerei a ...