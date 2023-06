Titanic | l' immersione del sommergibile per visitare il relitto

...Atlantico con cinque persone a bordo che si stavano recando a visitare il relitto del. Le ... dopo circa un'ora e 45 minuti dall'inizio dell'. L'operazione di salvataggio è continuata ...La realtà invece dice che i cinque membri a bordo del sottomarino Titan , scomparso dopo un'ora e quarantacinque minuti dimentre si dirigeva verso il, hanno probabilmente 48 ore ...Il natante è disperso da ieri, dopo essersi immerso per un'esplorazione al relitto del, a 3. Costo dell', 250 mila dollari.

Titanic, la società che permette di visitare il relitto con un sottomarino WIRED Italia

Si fa di ora in ora più affannoso lo sforzo dei team di Usa e Canada per salvare le 5 persone a bordo del piccolo sommergibile Titan disperso da ieri ...L'area di mare in cui è scomparso è enorme, buia e soprattutto profondissima, e il tempo a disposizione è poco ...