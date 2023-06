Titanic | ecco chi sono i dispersi del sottomarino | uomini d' affari | esploratori e non solo

Leggi Anche, miliardari ed esploratori:chi sono i passeggeri del sommergibile scomparso Quando e dove è scomparso il sottomarino La Guardia costiera americana e e canadese sono alla ricerca del ...... scelse di aprire le porte del turismo di profondità per permettere a persone facoltose di essere 'uno dei pochi a vedere con i tuoi occhi il'. Un viaggio di 8 giorni e 7 notti, che in pochi ...Si tratta di un uomo d'affari britannico e uno pakistano, dell'amministratore delegato della società che ha organizzato la missione per la perlustrazione del relitto dele di un esploratore ...

Disperso sottomarino in visita al relitto del Titanic, ecco chi sono i passeggeri Sky Tg24

La Guardia costiera americana e e canadese sono alla ricerca del piccolo sottomarino turistico con 5 persone a bordo usato per raggiungere il relitto del Titanic a circa 3.800 metri di profondità. La ...Titanic, chi sono i dispersi: si tratta di un uomo d'affari britannico e uno pakistano, dell'amministratore delegato della società che ha organizzato la missione per la perlustrazione del relitto del ...