Per ora esso è considerato ''. Leggi Anche Ilaperto ai sub: 250mila dollari per un viaggio negli abissiIl Titan, di cui non si sa più nulla da domenica , quando si è immerso per un'esplorazione sul relitto del, ha infatti soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno. Cinque persone erano a bordo ...Un batiscafo, usato per offrire a drappelli di turisti danarosi l'emozione di poter osservare il relitto del, è "" a centinaia di miglia al largo del continente americano, dopo aver interrotto tutti i contatti con la superficie poco dopo essersi immerso in profondità. La notizia è rimbalzata ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto: "Restano 70-96 ore d'ossigeno" | La Guardia costiera Usa estende le ricerche TGCOM

Continuano le ricerche del sottomarino Titan della OceanGate Expeditions disperso nell'oceano Atlantico, al largo del continente americano. Il mezzo viene utilizzato per portare gruppi di turisti a ve ...(Adnkronos) – Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando “tutte le risorse disponibili” per cercare il sottomarino con cinque persone a bordo scomparso nell’Oceano Atlantico. Il T ...