Il Titan, di cui non si sa più nulla da domenica , quando si è immerso per un'esplorazione sul relitto del, ha infatti soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno. Cinque persone erano a bordo ...Si ritorna a parlare die l'occasione è, di nuovo, nefasta: da domenica 18 giugno ènelle acque dell'Atlantico settentrionale un sommergibile partito per esplorare l'area in cui è arenato il relitto del ...Vedi Anche Sottomarino con turisti, così la società sponsorizzava la visita al- Video Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera , la compagnia è solita organizzare viaggi di ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto: "Ossigeno fino a giovedì" | La Guardia costiera Usa estende le ricerche TGCOM

È corsa contro il tempo per trovare il Titan, il sottomarino con cinque persone a bordo scomparso ieri nell'Oceano Atlantico durante un'esplorazione sul relitto del Titanic.Tutti a caccia del sottomarino disperso. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando «ogni risorsa disponibile» per ...