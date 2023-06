(Di martedì 20 giugno 2023) Si fa di ora in ora più affannoso lo sforzo dei team di Usa e Canada per salvare le 5 persone a bordo del piccolo sommergibile Titanda ieri nell’Atlantico mentre era sulle tracce del relitto del, adagiato a 3800 metri di profondità a circa 600 chilometri dalle coste nordamericane di Terranova. Lo confermano citati dalla Bbc i responsabili dei soccorsi, coordinati da Boston: precisando,...

Titanic: countdown per trovare il sottomarino disperso. Restano due giorni di ossigeno Gazzetta del Sud

Si fa di ora in ora più affannoso lo sforzo dei team di Usa e Canada per salvare le 5 persone a bordo del piccolo sommergibile Titan disperso da ieri ...Sul web già si parla di maledizione del Titanic e di teorie del complotto dopo che un sottomarino si è immerso nell’oceano per avvicinarsi al relitto sprofondato a 3.800 metri di profondità ed è scomp ...