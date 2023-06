Titanic | come gli Stati Uniti e il Canada stanno cercando di salvare i turisti nel sommergibile

E' FATTO IL SOTTOMARINO Per ora nessuna traccia del piccolo battiscafo, i cui dettagli sono ... dal 2021, per portare i turisti a vedere il. Per la sopravvivenza del battiscafo e dei ......gallery %s Foto rimanenti Mondo Dala Moby Prince, gli incidenti navali più gravi della storia Sono tanti gli incidenti in mare con gravi conseguenze avvenuti nel corso degli anni,...Direttore del gruppo di ricerca subacquea per E/M Group e RMS, Inc, Nargeolet è considerato ... A bordo potrebbe inoltre esserci l'uomo d'affari britannico, Hamish Harding, notoaviatore ed ...

Titanic, come funzionano le spedizioni di visita al relitto Sky Tg24

E' corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del batiscafo disperso, usato come mezzo per portare turisti miliardari a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell'Atlantico. L' ...L'operazione di salvataggio è continuata durante tutta la notte , ma finora non c'è traccia del s ottomarino della OceanGate Expeditions. con ...