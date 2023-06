Titan | sottomarino disperso | restano 70 ore di ossigeno Ecco chi c’è a bordo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu – Corsa contro il tempo per rintracciare ilscomparso domenica dai radar, un mezzo che stava portando un gruppo di turisti in visita al relitto delic nell’Oceano Atlantico. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi hanno dispiegato “tutte le risorse disponibili” per cercare di localizzare il. Ilsi è immerso per un’esplorazione sul relitto delic e ha soltanto fra le 70 e le 96 ore di autonomia di. Quando la Guardia Costiera ha perso il contatto con ildella società OceanGate Expeditions, era passata un’ora e 45 minuti dall’immersione, in un’area remota a 600 chilometri dalla costa, il che rende particolarmente problematiche le operazioni di ...