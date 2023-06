Titan | le ricerche del sottomarino disperso durante una visita al Titanic | «A bordo c’è ossigeno solo per 96 ore»

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilancora non si trova. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando «tutte le risorse disponibili» per cercare ilscomparso nell’Oceano Atlantico. Il, di cui non si sa più nulla da domenica, quando si è immerso per un’esplorazione sul relitto delic, ha infatti soltanto 96 ore di autonomia di. Erano cinque le persone aquando la Guardia Costiera ha perso il contatto con il piccolo. Era passata un’ora e 45 minuti dall’immersione. L’operazione di salvataggio è continuatala notte. Ma finora non c’è traccia deldella OceanGate Expeditions. LeNavi e aerei statunitensi e canadesi sono arrivate nell’area a circa ...

"È una sfida condurrein quell'area così remota", ha affermato il contrammiraglio John ... Cosa sappiamo e chi sono i passeggeri Il sottomarino disperso, chiamatoe gestito dalla ...Il, capace di scendere a ben 4.000 metri sotto il livello del mare, ha in effetti una ... Mentre alla società organizzatrice non resta che affidarsi alledei team di soccorso, limitandosi ...Il, di cui non si sa più nulla da domenica , quando si è immerso per un'esplorazione sul ...della Nato non è in grado di raggiungere le profondità richieste per fornire assistenza nelle...

Ancora nessun segnale del sottomarino scomparso, continuano le operazioni di ricerca: a bordo ossigeno per circa 90 ore ...BOSTON Corsa contra il tempo per salvare le 5 persone a bordo del sommergibile disperso durante un’immersione verso il relitto del Titanic nell’Atlantico settentrionale. Il batiscafo turistico di 6,5 ...