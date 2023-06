Titan | anche la Francia partecipa alle ricerche Si prova in acque più profonde

(Di martedì 20 giugno 2023) Continua la corsa contro il tempo per salvare le cinque persone a bordo del. Il sommergibile partito domenica scorsa per visitare il relitto delic avrebbe, secondo la società che ha organizzato il tour, 96 ore di autonomia. I soccorritori hanno quindi fino a giovedì mattina per localizzare il mezzo, grande come una monovolume, prima che finisca l’ossigeno a bordo. Ledelle autorità statunitensi e canadesi sono concentrate su un’area a quasi 1.500 chilometri da Capo Cod, sotto la quale si trova il relitto del leggendario transatlantico affondato nel 1917. I resti delic si trovano a una profondità di 3.810 metri, che può essere raggiunta solo da mezzi in grado di resistere a pressioni enormi. Secondo quanto dichiarato dal contrammiraglio John Mauger della Guardia costiera statunitense, i ...

A bordo del, di cui non si sa più nulla da domenica , sono presenti 5 persone "a cui ... LeggiTitanic, chi sono i dispersi del sottomarino scomparso Titanic, il contratto pre missione: tre ...I costi, possono arrivarea 250mila dollari a persona per vedere il relitto del Titanic. Si ... è lo stesso tipo di spedizione, a bordo del sottomarino, nella quale risultano disperse ...Vogliamo dare accesso sulla nostra piattaforma a tutti i modelli disponibili: ne abbiamo alcuni sviluppati da Amazon come Amazon, maAnthropic , che è un Foundation model, Stability. AI è ...

Titan, ora si cerca in acque più profonde il sommergibile disperso. In ... AGI - Agenzia Italia

È corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del Titan, il sommergibile disperso usato come mezzo per portare turisti milionari (ecco chi sono i passeggeri) a osservare il relitto del Tita ...La Guardia costiera Usa: 'I cinque a bordo hanno ancora circa 41 ore di ossigeno'. La maledizione del Titanic (ANSA) ...