Tiro a volo | tutto pronto per la 13^ edizione dell’Italian Green Cup | al via oltre 400 tiratori

(Di martedì 20 giugno 2023)per la tredicesimaCup, gara internazionale open diin programma al Tav Umbiraverde-Todi di Massa Martana dal 21 giugno al 2 luglio. I miglioridel mondo sono pronti a sfidarsi presso l’impianto umbro, che ospiterà400 atleti provenienti da 42 nazioni diverse. Si partirà mercoledì 21 con il Mixed Team per gli specialisti dello Skeet, i quali si sfideranno poi fino a domenica 25 nella gara individuale. Spazio quindi al Trap, con la gara del Mixed in programma mercoledì 28 e la sfida individuale fino a domenica 2. Ai nastri di partenza tanti atleti di spicco, compresi alcuni pluri-medagliati alle Olimpiadi. E’ il caso di Diana Bacosi, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo ...

Nessun problema per l' Inghilterra . Come averne del resto quando c'è un Saka in queste condizioni. L'esterno dell' Arsenal fa 3 gol, di cui uno stupendo con unal, mentre a rincarare la dose, contro una Macedonia mai realmente entrata in partita, ci hanno poi pensato Kane con 2 reti, Rashford e Philips . La squadra di Southgate vince quindi 7 a 0 e ...Alberto Belluzzo e Alessia Iezzi sono i due vincitori del 3° Gran Premio Fitav di Fossa Olimpica sulle pedane del Tav Belvedere di Uboldo. Il 26enne veneto ha sconfitto in finale Luca Miotto chiudendo ...Dal 15 al 18 giugno si sono svolti a Foligno i 28esimi campionati europei di Compak Sporting di, al quale ha preso parte anche la nazionale sammarinese di Compak. La manifestazione, vinta dall'ungherese Jéri Tamás, ha visto partecipare quasi 400 atleti da oltre 30 nazioni. ...

Giochi Europei 2023, il calendario del tiro a volo: programma, orari, tv, streaming OA Sport

(OA Sport) Nel tiro a volo sarà in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 in ciascuna specialità individuale, ovvero skeet maschile, skeet femminile, trap maschile e trap femminile. (OA Sport) ...Dopo due tappe complessivamente negative in Turchia e Cina, è arrivato finalmente un grande acuto per l'Italia del tiro con l'arco in occasione della terza prova stagionale di Coppa del Mondo 2023. A ...