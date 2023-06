The Flash | Andy Muschietti | È Muschietti Multiverse | c' è un cameo che collega il film al mio Mama

(Di martedì 20 giugno 2023) Intervista ae Barbara, regista e produttrice di Thecon Ezra Miller di nuovo nei panni (velocissimi) del supereroe DC. Nel cast Michael Keaton nel ruolo di Batman. In sala. Dopo tanti anni insieme al personaggio, il regista di Thelo difende con affetto. Quando gli chiediamo, insieme alla sorella Barbara, produttrice, chi ami di più tra Batman, Superman e Wonder Woman risponde senza esitazione: " Direisu tutti. Abbiamo passato tanto tempo con questo personaggio, tre anni e mezzo, e ho capito molto della sua umanità e del suo viaggio. Quindi dico ...

Col vento in poppa, mentre ildella passata gestione DC è nelle nostre sale, Gunn è al lavoro sul suo Superman Legacy , e ha scritto: "Stupefacente weekend di provini per Superman: Legacy. ...- Pubblicità - Senza dubbio la presenza di Michael Keaton nel ruolo di Batman insarà un incentivo importante per recarsi in sala a vedere il film con Ezra Miller . Lo studio aveva puntato talmente tanto sul ritorno di Keaton che il film sarebbe dovuto finire ...ATTENZIONE: SPOILER! Attenzione, questo articolo contiene numerosi spoiler su; se ancora non avete avuto modo di vedere il film, forse vi conviene ripassare più avanti. Esiste una soluzione per ogni problema Il film( Voto: 8.2 - Recensione ) fa del suo ...

The Flash, nell'occhio del ciclone alcuni cameo: la parola a Kevin Smith Everyeye Cinema

Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 16 al 18 giugno 2023 vede al primo posto la novità The Flash (55,700,000 dollari): Barry Allen usa la sua super velocità per cambiare il passato, ...La finale è stata vista da 2.378.000 telespettatori con il 21.1% share. La puntata di Blanca in replica ieri, ha ottenuto lo stesso numero di spettatori ma ovviamente, essendo finita due ore prima, ha ...