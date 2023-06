In virtù delle modifiche, l'importo massimo dell'aumento di capitale è stato stabilito in 24,72 milioni di euro circa , da attuarsi mediante l'emissione di 61.716.036 nuove azionida ...In virtù delle modifiche, l'importo massimo dell'aumento di capitale è stato stabilito in 24,72 milioni di euro circa , da attuarsi mediante l'emissione di 61.716.036 nuove azionida ...

Tessellis, aggiornamenti sull'aumento di capitale in opzione SoldiOnline.it

Tessellis ha reso noto che MM Partecipazioni si è impegnata a sottoscrivere l'aumento di capitale della società per un massimo di €0,5 mln ...