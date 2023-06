Terra Amara | le anticipazioni della puntata di oggi | Mujgan | confessione choc a Behice

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 20 giugno 2023), ledi, martedì 20 giugno,soap turca come al solito in onda su Canale5. Prima un riepilogoprecedente: Hunkar distrugge il filmato che incriminerebbe Zuleyha perché più determinata che mai a salvarla dalla condanna. Intanto, Sabahattin costringe Sermin a presentarsi in procura per ammettere che è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:torna su Canale5, ecco ledi: tempi duri per Demir, le...