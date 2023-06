Terra Amara | Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 Luglio 2023 | Mujgan Tenta Di Assassinare Zuleyha!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 20 giugno 2023)dal 3 al 7prova a costringere Zuleyha a togliersi la vita, ma dopo una colluttazione la Altun si ferisce. In seguito la Altun riesce a sopravvivere…va avanti e, nella settimana dal 3 al 7mostrerà ancora una volta tutta la sua cattiveria con Zuleyha. Infatti spingerà la donna, appena uscita dal carcere, a togliersi la vita, ma anche questa volta ci sarà un colpo di scena sorprendente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Hunkar porta i bambini in carcere da Zuleyha, approfittando di ...