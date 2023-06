Tennis | Barazzutti | ' Djokovic favorito a Wimbledon ma Alcaraz può dargli fastidio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - "è il, però l'erba regala sempre insidie a tutti. Gli altri giocatori ai vertici del ranking faticano, solopuòperché ha dimostrato di avere il potenziale per battere i mostri sacri come il serbo o, poco tempo fa, Nadal. In futuro lo spagnolo riuscirà a imporsi perché è il più forte dei giovani. Mi auguro anche che in fondo possa arrivare qualche giocatore italiano, soprattutto Sinner". Lo dice all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Corradoin merito ai favoriti per l'imminente torneo di, al via il 3 luglio a Londra. "non è più un ragazzino ma mantiene una perfetta forma fisica e ha una straordinaria mentalità vincente -aggiunge l'ex ...