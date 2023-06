Tennis | Atp Queen' s | Alcaraz supera il primo turno

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di mercoledì 21 giugno del torneodel Queen's 2023 . Lorenzo Musetti apre il programma sul Centre Court, sfidando in un match che si preannuncia molto interessa lo statunitense Ben Shelton. Dopo toccherà a Cameron Norrie e ...Doveva essere Arthur Fils contro Carlos Alcaraz. La sfida tra giovani talenti è sfumata qualche ora prima di andare in scena, a causa del ritiro del francese. Al suo posto ripescato il ......per i colori gialloblù concerne Davide Spina che è il primo tennista mesagnese a conquistare quattro punti nella classifica di doppio nell', il circuito professionistico mondiale di...

Londra, 20 giu. – (Adnkronos) – Carlos Alcaraz supera a fatica il primo turno del torneo Atp 500 del Queen’s (erba, montepremi 2.195.175 euro). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie d ...Nel giorno della visita di Roger Federer, nessun italiano impegnato in singolare. Esordio in doppio per Jannik Sinner ...