Tennis | Atp Halle | esordio vincente per Sonego | Vavassori ko

(Di martedì 20 giugno 2023), 20 giu. - (Adnkronos) -per Lorenzoal torneo Atp 500 di(erba, montepremi 2.195.175 euro). L'azzurro, numero 39 del mondo, supera il russo Aslan Karatsev, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 in un'ora e 56 minuti. Eliminato invece al 1° turno Andrea, numero 128 del mondo, che cede allo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 23 del ranking Atp e 8 del seeding, per 6-3, 6-4 in un'ora e un quarto.

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno al torneo250 di Halle , battendo in tre set il temibile Karatsev , con il punteggio di 6 - 2, 3 - 6, 6 - 2. Nel primo parziale, l'azzurro ha avuto un rendimento altissimo, del 93 per cento, al servizio, ma ...Carlos Alcaraz sfiderà Arthur Rinderknech al primo turno dell'500 del Queen's 2023 , in programma dal 19 al 25 giugno. Match tutt'altro che scontato per lo ...è trasmesso sia da Sky Sport...Lorenzo Musetti sfiderà Ben Shelton nel secondo turno dell'500 del Queen's 2023 , in programma dal 19 al 25 giugno. Sembra proseguire ottimamente l'... Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport...

tennis atp: la storia di Tiafoe, vincitore a Stoccarda | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Arrivano buone notizie in chiave azzurra da Halle, che sta ospitando come ogni anno il torneo ATP 500 in preparazione di Wimbledon. Andrea Vavassori è stato infatti ripescato in extremis ed entra dunq ...Sonego ha confermato il suo buon momento di forma. Con il termine ATP (Association of Tennis Professionals) si intende l’associazione che raggruppa tutti i tennisti professionisti di sesso maschile, ...