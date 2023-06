Temptation Island 2023 | è composta da Perla e Mirko l’ultima coppia del cast | ecco chi sono

(Di martedì 20 giugno 2023)sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione carica di emozioni e tra le coppie che accetteranno la sfida di mettere alla prova il loro amore,ad essere stata svelata dal profilo Instagram ufficiale del programma è quella formata da. Questa giovane, protagonista di una storia d’amore che dura da 5 anni, ha deciso di mettere alla prova la propria relazione nel famoso reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia., perchéhanno scelto di partecipare Nel video di presentazione dellahanno espresso le loro ...

Tra una settimana esatta inizierà la nuova edizione di '', il reality show estivo prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. L'attesa verso il programma è molto alta, ove il tutto è cresciuto dopo che nel ...Quella formata da Alessia e Federico è una delle coppie di2023. Scopriamo cosa c'è da sapere su di loro. Alessia e Federico sono due dei giovani concorrenti di2023, il format tv condotto da Filippo Bisciglia. Sarebbe ...Manca meno di una settimana all'inizio della nuova edizione di: il 19 giugno scorso dovrebbe essersi conclusa la presentazione delle coppie in gioco, 7 in tutto e per un totale di 14 concorrenti. Il viaggio nei sentimenti è cominciato già da ...

"Temptation Island", da Trieste ecco Ale e Federico e da Rieti arrivano Mirko e Perla TGCOM

Man mano che si avvicina il girono della messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, il pubblico ha conosciuto le coppie che prenderanno parte al programma quest’anno.Temptation Island 2023 coppie: età, da quanto tempo stanno insieme, ex, quanti anni hanno, di dove sono, che lavoro fanno e i video!