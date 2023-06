Tempesta d’amore giugno 2023 anticipazioni e trame tedesche

E noi siamo qui come atto: non possiamo tacere, restare ... Simone Weil diceva nel 1942 che "lache ci circonda ha ...... la puntata di oggi 20 giugno 20 Giugno Anticipazioni TV Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 20 giugno 20 Giugno Anticipazioni TV Anticipazioni: la puntata di oggi, 20 ...Rete 4,: 736.000 spettatori (4,9%);. Rai 2, NCIS: 723.000 spettatori (4,9%);. Rai 3, Via dei Matti n° 0 : 662.000 spettatori (4,1%);. Rai 2, Hawaii Five - O: 457.000 spettatori (4%);.

Tempesta d'amore, anticipazioni e trame dal 19 al 25 Giugno Napolike.it