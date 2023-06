Telefono verde Aids compie 36 anni | ministero della Salute | “Rigoroso intervento di prevenzione”

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – Oggi ricorrono i 36dall’attivazione del 'e infezioni sessualmente trasmesse' (Tve Ist) 800.861.061. Collocato all’interno dell’Unità operativa ricerca psico-socio-comportamentale, comunicazione, formazione del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, il numerofornisce, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, in modo anonimo e gratuito, unpersonalizzato, fondato su solide basi scientifiche a tutte le persone afferenti al Servizio. Il lunedì e il giovedì, è presente, inoltre, un consulente in materia legale, impegnato nel fornire indicazioni di tutela dei diritti, e favorire il superamento di ogni forma di discriminazione e stigma legate all’Hiv, all’e alle ...

...81 pollici a 120Hz, Fotocamera da 50MP con Batteria 5100mAH, Dual SIM, Android 13,Prato 969,... Smartphone Android Doppia SIM, Nero 529.00 429.99 Compra ora Nothing Phone (1) è un...IlAIDS e Infezioni sessualmente Trasmesse (TV AIDS e IST) 800 861061 celebra domani 20 giugno i suoi 36 anni di attività. Collocato all'interno dell'Unità Operativa Ricerca psico - socio -...... negli spazi del Loving Amendola, è in programma il concerto "Note di", con la cantautrice ... Approfondimenti sul sito web www.musicplus.it e al(059 2034810). UN'ANTEPRIMA ROCK ALLA ...

Il Telefono Verde Aids compie 36 anni e amplia il servizio - Salute ... Agenzia ANSA

Le richieste possono essere presentate entro il 20 luglio esclusivamente online attraverso il sito del Comune. Per chi è in difficoltà nella compilazione dei moduli c’è il numero verde.Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe C Station Wagon 220 d 4Matic Auto Exclusive usata del 2016 a Trento nella sezione Auto usate di Automoto.it ...