Taylor Swift | ”The Eras Tour” | la popstar americana in concerto a San Siro il 13 luglio 2024

L'"Eras tour", il primo tour in cinque anni di, farà tappa anche in Italia . La popstar ha infatti annunciato oggi ulteriori date della tournée che arriverà in Europa e toccherà il nostro Paese il prossimo anno. Visita il sito di www.in Italia " Ci sono voluti oltre 13 anni per riavere l'artista in concerto nel nostro Paese, ma quel momento è finalmente arrivato: il 13 luglio 2024 The Eras Tour di...Se ti stai chiedendo come acquistare i biglietti dia Milano e come effettuare la registrazione sul sito di Ticketone, continua a leggere per scoprire tutti i passaggi da compiere per comprare i biglietti della data del 13 luglio 2024 allo ...

The Eras Tour Europa 2024: date concerti Taylor Swift Team World

Migliaia di utenti si sono già collegati a TicketOne per la registrazione per la vendita dei biglietti della tappa italiana del The Eras Tour prevista per il 13 luglio 2024 ...Taylor Swift annuncia una data in Italia: quando e dove sarà il concerto, qual è il prezzo biglietti e dove comprarli ...